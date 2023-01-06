Çin tarçınını yararlı diye biliyoruz, Türkiye'de herkes satın alıyor fakat zehir saçıyor! Esansiyel yağın...

Uzun yıllardan beri kullanılan ve sağlığa pek çok faydası olan Seylan adıyla da bilinen yumuşak yapılı, hafif ve tatlı tarçının, piyasada genellikle "Çin tarçını" olarak satılan bu baharat insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Peki gerçek tarçını sahtesinden nasıl ayırabiliriz? Sağlığa bir çok faydası olan tarçının sahtesi marketlerde, aktarlarda rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir ürün. Sahte tarçının insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu söylemek ise mümkün. Peki sahte tarçını, gerçeğinden nasıl ayıracağız?

Aldığımız tarçının sahte olup olmadığını anlamanın bir çok yolu bulunuyor. Eğer tarçın tüm bu testlerden geçiyorsa güvenle tüketilebilir demektir. Tarçın sahtesi ile karşılaştırıldığında, gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı biraz daha tatlıdır ve daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir. Ek olarak tüm tarçın türleri, esansiyel yağın yüzde 65 ila yüzde 80'ini oluşturan aktif bileşen sinnamaldehit içerir. Hem gerçek hem de sahte tarçını bu etken maddeyi paylaştığı için benzer faydalara sahip olabilirler. Bununla birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmalar sadece gerçek tarçının faydalarına odaklanmıştır bu nedenle sahte tarçın için geçerliliği olduğunu söylenemez.

Gerçek tarçın çubuklarının aslında düşündüğünüzden çok farklı olduğunu biliyor muydunuz?

Seylan veya "gerçek" tarçın, bildiğimiz tipik tarçın kabuğundan (çubuklarından) daha hafif, daha yumuşak dokulu ve çevresi çok daha ince olan gerçek tarçın kabuğundan gelir. Marketlerden satın aldığınız tarçın çubukları büyük ihtimalle Çin tarçınıdır ve koyu kahverengi renktedir, dokuları serttir ve çevreleri çok kalındır. Sahte tarçınlar kolay kırılmaz, oysa gerçek tarçın kolayca kırılabilir.

Bu iki tip tarçın ilk bakışta birbirine çok benziyor olsa da aslında çok farklı kokar. Koklamak için iki tip tarçını yan yana koymadığınız sürece aradaki farkı çok iyi anlamayabilirsiniz. cnnturk'te yayınlanan habere göre: Ancak gerçek tarçının kokusu hafif baharatlı-tatlı ve biraz narenciyeye benzer, taze pişmiş elmalı turtayı hatırlatır. Sahte tarçının kokusu ise oldukça güçlüdür, kokladığınız anda duyularınızı ele geçirir. Bir defa gerçek tarçını kokladığınızda sahte tarçından kokusunu hemen ayırt edebilirsiniz.

Kumarin, tarçın da dahil olmak üzere birçok bitkide doğal olarak bulunur, ancak kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olduğu için sentetik olarak da üretilir. Uzun süre yüksek dozlarda tüketilirse, kumarin karaciğer hastalıklarına neden olabilir veya kötüleştirebilir. New York University Langone Medical Center'a göre tarçın takviyeleri için tipik doz günde 1 ila 4 gramdır. Daha güçlü olan tarçın yağı için ideal doz günde yaklaşık 0,05 ila 0,2 gramdır. Araştırmalara göre, günde 6 grama kadar alınan dozlarda ise hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Daha büyük miktarlarda tarçın tozu ve yağı, nefesinizi ve kalp atış hızınızı artırabilir. Tarçın yağı topikal olarak kullanıldığında kızarma, yanma hissi veya alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Hamileyseniz, reçeteli ilaçlar kullanıyorsanız veya karaciğer hastalığınız ya da diyabetiniz varsa, tarçın takviyeleri almadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun.