  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı
Dünya

Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 08:41:00 -
Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23