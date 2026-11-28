Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Çin’i ziyaret etme ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini bildirdi. Açıklama, Kim’i karşılamak için hazırlık yapıldığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Güney Kore televizyon kanalı KBS, adını açıklamadığı bir diplomatik kaynağa dayanarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, bu ayın başlarında yapılan zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’a Kim’in Çin’i ziyaret edebileceğini söylediğini aktardı.

KBS ayrıca bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Çin’in sınır kenti Dandong’da, Kim’in geçen ekim ayındaki ziyareti sırasında yapılan hazırlıklara benzer düzenlemeler için acil talimatlar verildiğini bildirdi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, AFP’nin habere ilişkin sorusuna “Çeşitli gelişmeleri yakından izliyoruz” yanıtını verdi. Güney Kore Devlet Başkanlığı ise Şi’nin Lee’ye böyle bir bilgi verdiği iddiasını yalanladı ve Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkileri yakından takip ettiğini belirtti.

Kim, geçen ekim ayında Dandong’a önceden duyurulmayan bir günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında iki ülkeyi birbirine bağlayan ve yakın ekonomik ilişkilerinin simgesi olan köprüden geçmişti.

Çin, Kuzey Kore’nin en büyük ticaret ortağı ve Pyongyang’ın başlıca diplomatik, ekonomik ve siyasi destekçilerinden biri. Uzmanlar, olası ziyaretin Kim’e ABD ile Çin arasındaki son görüşmelerin ve Kuzey Kore’nin diğer başlıca müttefiki Rusya’nın da katıldığı üçlü zirvenin sonuçlarını ele alma fırsatı verebileceğini değerlendiriyor.