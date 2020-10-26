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Aktüel Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'da 4,7 milyon kişiye Kovid-19 testi uyguluyor
Aktüel

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'da 4,7 milyon kişiye Kovid-19 testi uyguluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:13:11 -
Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'da 4,7 milyon kişiye Kovid-19 testi uyguluyor

ANKARA (AA) - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, pazar günü uygulanmaya başlanan testlerde şimdiye kadar Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen ve "asemptomatik" olarak değerlendiren 137 vakaya rastlandı.

Kaşgar'da kitlesel Kovid-19 taramalarında 2,8 milyon test yapıldığı ve uygulamanın 2 günde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Eğitime ara verilen kentte, test sonucu pozitif çıkanların bölgeden ayrılmasına izin verilmiyor.

Kaşgar'da tekstil atölyesindeki bir çalışanın "asemptomatik" olarak değerlendirilmesinin ardından tüm kentte kitlesel test yapılması kararı alınmıştı.

Çin, büyük ölçüde salgını kontrol altına almayı başardığını iddia etse de ülkenin bazı bölgelerinde normal vakaların yanı sıra asemptomatik olarak değerlendirilen yeni vakalara rastlanıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, asemptomatik vakaları resmi koronavirüs vaka sayılarına eklemiyor.

Virüsün 85 bin 810 kişide saptandığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.


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