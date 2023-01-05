  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YSK'dan seçim açıklaması! İddialara cevap...

Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı

Hep aynı edebiyat! Hazine yardımı kesilen HDP'den laf salatası

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Minarede mahsur kalan kediyi, imam hatip kurtardı

Demirtaş 6'lı masaya postayı koydu! 'Ya uzlaşırız ya da…'

'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

Altının kilogramı geriledi! Altın, dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2023 döviz kuru ve altın fiyatları

Ne zaman açıklayacaklar? Muharrem İnce tarih verdi

Murat Bardakçı: Eda Taşpınar hakkında adli soruşturma olmamalı!
Kültür - Sanat Çin Seddin'de büyük tarihi keşif! Kazılarda yeni gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi: Çığır açacak
Kültür - Sanat

Çin Seddin'de büyük tarihi keşif! Kazılarda yeni gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi: Çığır açacak

Çin Seddi'nin savunma sistemi üzerinde çalışan bir araştırma ekibi dünyanın en büyük harikalarından biri olan Çin Seddi'ndeki 130'dan fazla gizli kapının kalıntılarının, yakın zamanda santimetreye yakın çözünürlüklü sürekli çekim yoluyla ortaya çıkarıldığı bildirildi...

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:48:00 - 2023-01-05 22:55:23
Çin Seddin'de büyük tarihi keşif! Kazılarda yeni gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi: Çığır açacak

Çin Seddi'nin savunma sistemi üzerinde çalışan bir araştırma ekibi Çarşamba günü, dünyanın en büyük harikalarından biri olan Çin Seddi'ndeki 130'dan fazla gizli kapının kalıntılarının, yakın zamanda santimetreye yakın çözünürlüklü sürekli çekim yoluyla ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Ekip, daha fazla resim analizine ve gizli kapılara yapılan saha gezilerine dayanarak, yerel topografyayla son derece uyumlu olacak şekilde tasarlanmış her bir gizli kapıyı buldu. Tarihte, bu gizli geçitler öncü birliklerin geçmesi için açılırken, bazıları ise Çin Seddi'nin içi ile dışı arasındaki iletişim veya eski zamanlarda ticaret ve alışveriş için kanallar olarak inşa edildi. Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) kadar uzanan bazı resmi belgelere göre, göçebe kabilelerin, Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai ile o zamanlar bol su ve otlak kaynaklarına sahip bir bölge olan Hetao arasında sığırlarını otlatmak için bu tür gizli kapıları kullanmalarına izin verildi. Aynı zamanda araştırma ekibinin başkanı olan Tianjin Üniversitesi'nden profesör Zhang Yukun da, bu tür bir uygulamanın iki atın her iki yönde geçmesine izin verebilecek bazı büyük gizli kapılar tarafından da kanıtlandığını söyledi.Zhang, "Bütün bunlar, Çin Seddi'nin tamamen kapalı olmadığını, ancak düzenli şekilde 'açık' olduğunu kanıtlamaya yardımcı oluyor" dedi. Daha önce Çin'in bu tür gizli geçitlerle ilgili çok az çalışması oldu.

Yeni keşif, Çin Seddi'nin eksiksiz ve canlı bir mimari mekanizmasını ortaya koymaya yardımcı olabilir. Kazılarda gizli geçitlerin en gizemli çıkışları da bu ekip tarafından bulundu. Bu tür çıkışlar Tang, Song, Ming ve Qing hanedanlarındaki bilim insanları tarafından kaydedilmişti. Ancak, daha önce hiç böyle bir gizli çıkışa dair herhangi bir fiziksel kanıt keşfedilmemişti. Çıkışın düşmana bakan tarafı tuğla ile kamufle edilirken, savunmadaki askerlere bakan tarafı ise oyuk olarak inşa edilmiş. Düşmanın çıkışın yerini dışarıdan ayırt etmesi neredeyse imkansız, ancak yakındaki ana geçide saldırıldığında askerler yumurta kabuğunu kırar gibi kapıyı içeriden kırarak sürpriz saldırılarını gerçekleştirebilir. Araştırma ekibinden Li Zhe, "Bu, eski Çin'in askeri bilgeliğinin harika bir göstergesi" dedi.Toplam uzunluğu 20.000 kilometreden fazla olan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve birbirine bağlı birçok duvardan oluşuyor. (Xinhua)

Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı
Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

Teknoloji

Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

Türkiye'de büyük ses getirecek tarihi dev keşif! 2 bin 350 yıldır hiç bozulmadı: Dünyanın en önemli arkeolojik kazılarından
Türkiye'de büyük ses getirecek tarihi dev keşif! 2 bin 350 yıldır hiç bozulmadı: Dünyanın en önemli arkeolojik kazılarından

Kültür - Sanat

Türkiye'de büyük ses getirecek tarihi dev keşif! 2 bin 350 yıldır hiç bozulmadı: Dünyanın en önemli arkeolojik kazılarından

Türk bilim insanı geliştirdi! Tarihi keşif: 15 dakikada teşhis ediyor! Erken teşhisinde olay adım...
Türk bilim insanı geliştirdi! Tarihi keşif: 15 dakikada teşhis ediyor! Erken teşhisinde olay adım...

Teknoloji

Türk bilim insanı geliştirdi! Tarihi keşif: 15 dakikada teşhis ediyor! Erken teşhisinde olay adım...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!
Teknoloji

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Güney Kore tarafından yerli olarak geliştirilen savaş uçağı KF-21 Boramae 3. prototipi, 5 Ocak 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sa..
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel ha..
Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...
Ekonomi

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Binlerce yıldır madencilik yapılan ve Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane'de TİM tarafından açıklanan ihraca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23