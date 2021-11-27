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Dünya Çin, Rusya ve Hindistan’dam flaş hamle
Dünya

Çin, Rusya ve Hindistan’dam flaş hamle

Çin, Rusya ve Hindistan dışişleri bakanları, gelişen küresel konulara ilişkin gündemi görüşmek üzere bir araya geliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin-Rusya-Hindistan Dışişleri Bakanları 18. Görüşmesi’nde salgınla mücadele ve çok taraflılık dâhil uluslararası ve bölgesel sıcak konuların ele alınacağını söyledi. Ancak uluslar arası gözlemciler, son dönemde ABD ve Çin arasında pek çok alanda mevcut sorunların yol açtığı Asya-Pasifik geriliminin gündemin ana konularından biri olacağına dikkat çekiyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:45:00 -
Çin, Rusya ve Hindistan’dam flaş hamle

Yeni Akit  Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin video konferans yöntemiyle Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları ile görüşecek. Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında söz konusu görüşme hakkında bilgi veren Zhao Lijian, Çin-Rusya-Hindistan Dışişleri Bakanları 18. Görüşmesi’nde salgınla mücadele ve çok taraflılık dâhil uluslararası ve bölgesel sıcak konuların ele alınacağını söyledi.

Çin, Rusya ve Hindistan arasındaki koordinasyon güçlendirilecek

Zhao Lijian, Çin, Rusya ve Hindistan’ın küresel etkiye sahip büyük ülkeler olarak dünya barışını, istikrarını ve kalkınmasını teşvik etmede önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti. Zhao, Çin’in Rusya ve Hindistan ile koordinasyonu güçlendirip karşılıklı güveni pekiştireceğini ve dünyaya çok taraflılığı koruma, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme, salgınla mücadeleyi yoğunlaştırma, ekonomiyi toparlama ve dünya barışı ile istikrarını koruma mesajı vereceğini vurguladı.

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