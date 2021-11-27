Çin, Rusya ve Hindistan’dam flaş hamle

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin video konferans yöntemiyle Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları ile görüşecek. Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında söz konusu görüşme hakkında bilgi veren Zhao Lijian, Çin-Rusya-Hindistan Dışişleri Bakanları 18. Görüşmesi’nde salgınla mücadele ve çok taraflılık dâhil uluslararası ve bölgesel sıcak konuların ele alınacağını söyledi.

Çin, Rusya ve Hindistan arasındaki koordinasyon güçlendirilecek

Zhao Lijian, Çin, Rusya ve Hindistan’ın küresel etkiye sahip büyük ülkeler olarak dünya barışını, istikrarını ve kalkınmasını teşvik etmede önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti. Zhao, Çin’in Rusya ve Hindistan ile koordinasyonu güçlendirip karşılıklı güveni pekiştireceğini ve dünyaya çok taraflılığı koruma, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme, salgınla mücadeleyi yoğunlaştırma, ekonomiyi toparlama ve dünya barışı ile istikrarını koruma mesajı vereceğini vurguladı.