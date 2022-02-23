Çin, Rusya-Ukrayna gerilimini tırmandıran ülkeyi açıkladı

Çin, ABD’nin Ukrayna krizinde gerilimi tırmandırdığını, Rusya’ya karşı izlediği saldırgan stratejiyle bölgedeki güvenlik sorununun ortaya çıkmasına sebep olduğunu savundu. Çin, Ukrayna krizinin asıl sorumlusunu buldu



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’da krize ve Çin’in ve ABD’nin izlediği tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel sorunlarda Çin’in daima barışı teşvik eden ve müzakereyi ön plana çıkaran yapıcı rol oynadığı, sorunların barışçıl yollarla çözümü arayışında olduğunu kaydeden Sözcü Hua, "Asıl soru, Ukrayna çevresindeki sorunların 'asıl sorumlusu' olan ABD'nin rolünün ne olacağı. Eğer birileri ateşe körükle gidiyorken diğerlerini ateşi söndürmek için gerekeni yapmamakla suçluyorsa bu sorumsuz ve ahlak dışı bir davranıştır." dedi.

Ukrayna sorununda ABD'nin, son zamanlarda bir yandan ülkeye silah yollayarak gerilimi tırmandırdığını, panik yarattığını, hatta savaş olasılığını gündeme taşıdığını savunan Hua, "ABD, NATO’nun beş genişleme dalgasına öncülük ederek Rusya’nın kapısına kadar geldiğinde, Rusya’da verdiği güvencelere karşın stratejik silahlarını buraya konuşlandırdığında, büyük bir ülkeyi köşeye sıkıştırdığında ortaya çıkabilecek sorunları hiç düşünmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Hua, Çin’in Ukrayna sorununda başından beri tüm taraflara birbirlerinin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterip sorunları istişare ve müzakereyle çözmelerini tavsiye ettiğini belirtti.

Krizin barışçıl çözüm için kapının henüz kapanmadığını vurgulayan Hua, "Umarız ilgili taraflar, sakin kafayla ve aklıselim içinde hareket ederek BM Şartı’nın ilke ve amaçlarına uygun şekilde, müzakere yoluyla barışçı çözüme ulaşma hedefine bağlı kalırlar." değerlendirmesinde bulundu.