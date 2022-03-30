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Dünya Çin roketi: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı
Dünya

Çin roketi: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı

Çin, gözlem uyduları "Tienping-2A", "Tienping-2B" ve "Tienping-2C"yi uzaya gönderdi. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 19:27:00 - 2022-03-30 19:30:25
Çin roketi: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı

Çin haber ajansı Xinhua'nın son dakika haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti. Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.

Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.

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