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Teknoloji Çin roketi nereye ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye’ye düşer mi? Çin roketi son dakika!
Teknoloji

Çin roketi nereye ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye’ye düşer mi? Çin roketi son dakika!

Çin roketi düştü mü? Çin roketi ne zaman düşecek? Çin roketi nereye düşecek? Çin roketi düşerse ne olur? soruları Çin’e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkmasıyla birlikte sorulmaya başlandı. Çin roketi nereye ne zaman düşeceği konusunda dünya alarma geçerken, Çin roketinin ne zaman ve nereye düşeceği de açıklandı. Peki Çin roketi Türkiye’ye düşebilir mi? Çin roketi İstanbul’a mı düşecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 08:25:00 -
Çin roketi nereye ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye’ye düşer mi? Çin roketi son dakika!

Çin’e ait “Long March 5B” tipi roketi uzay yolculuğunda beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkarak dünyayı tehdit etmeye başladı. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin’e ait kontrolden çıkmış uzay roketinin, yeryüzüne düşmesinin beklendiğini ve roketi takibe devam ettiklerini açıkladı. Çin'in geçtiğiniz haftalarda uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleşen 'Long March 5b' isimli roketi için kritik bir uyarı yapılmış, 21 tonluk roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya inmesi planlanan alanların dışına düşebileceği açıklanmıştı.

Çin roketi nereye düşecek?

Harvard Üniversitesi'nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell ise, roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söylemişti.

Çin roketi ne zaman düşecek?

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin’e ait kontrolden çıkmış uzay roketinin, 8 Mayıs Cumartesi günü yeryüzüne düşmesinin beklendiğini ve roketi takibe devam ettiklerini bildirdi.

Çin roketi İstanbul’a mı düşecek?

Çin roketi İstanbul’a düşer mi? Çin roketi Türkiye’de nereye düşecek? soruları da sorulmakta. 10 Mayıs'tan önce düşmesi beklenen ve 33 metre uzunluğunda olan roketin New York, Madrid, İstanbul, Pekin, Şili ve Yeni Zelanda için tehdit oluşturduğu belirtilmişti. Kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade edilmişti.

 

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