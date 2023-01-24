Çin patent yarışında ABD'yi geride bıraktı ama katma değerde ABD ve Avrupa'nın gerisinde! Üretim üssü...

Çin, 2021'de sınai ve fikri mülkiyet alanında en fazla patent başvurusunun yapıldığı ülke olurken patentlerle korunan özgün buluşların ekonomiye sağladığı katma değer bakımından ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde kaldı.Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, Çin, 2021'de 1,5 milyonu aşan patent başvurusuyla dünyada ilk sırada yer aldı. Başvuru sayısı en yakın rakibi ABD'nin üç katına yaklaştı.

Ancak başvuru sayısındaki farkın henüz gerçek ekonomik değere dönüşmediği gözleniyor. Patent yoğun endüstri kollarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdamdaki payı göz önüne alındığında Çin'in, hala ABD'nin ve AB ülkelerinin gerisinde olduğu görülüyor.Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) yetkilisi Gı Şu'nun paylaştığı verilere göre Çin'de bilgisayar, elektronik, makine, enerji sistemleri, dijital iletişim, görsel-işitsel araçlar, tıp teknolojileri, ulaştırma ve havacılık gibi patent yoğun endüstri kollarının büyüklüğü 2021'de önceki yıla göre yüzde 17,9 artışla 14,3 trilyon yuana (2,1 trilyon dolar) ulaştı.

Çin'de patent yoğun endüstrilerin yarattığı katma değer GSYH'nin yüzde 12,4'ünü oluştururken bu oran ABD'de yüzde 24, AB'de yüzde 17,4 oldu.Patent yoğun endüstriler Çin'de toplam istihdamın yüzde 6,5'ini sağlarken bu oran ABD'de yüzde 13, AB'de ise yüzde 11 oldu.Gı, Çin'in patentlerin sağladığı katma değerin payını 2025'e kadar ABD'nin 2021 seviyesi olan yüzde 13'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.Çinli şirket Huawei, 2021'de 6 bin 952 ile dünyada en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu. Onu 3 bin 931 başvuruyla ABD'li çip üreticisi Qualcomm ve 3 bin 41 başvuruyla Güney Koreli elektronik şirketi Samsung izledi.Uzmanlar, Çin'in teknolojik yenilik alanında nicelik ve nitelik seviyesinde önemli ilerlemeler kaydetmekle birlikte patentlerin büyük bölümünün henüz başvuru seviyesinde yenilikler olduğu, araştırma düzeyinden ileri teknolojilere dönüşme potansiyeline sahip özgün buluşların az olduğunun altını çiziyor.Çin'in özellikle yapay zeka ve çip üretimi gibi çekirdek teknolojilerde henüz rakiplerine göre geride olduğu ancak nicel üstünlüğün gelecek açısından potansiyel içerdiğine dikkat çekiliyor.

Apple'ın yeni üretim üssü Çin yerine Hindistan oluyor

Giz China'nın haberine göre iPhone ve diğer Apple ürünlerinin üretiminden sorumlu şirket Foxconn, bu geçişe hazırlık olarak Hindistan'ın Chennai kentindeki iş gücünü artırıyor.

Söz konusu adım Apple'ın Çin ile ABD arasındaki jeopolitik gerilimin ve koronavirüs pandemisi etrafındaki belirsizliklerin etkilerini en aza indirmek için üretim noktalarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

Reuters'e göre bazı analistler, ürünlerinin yüzde 25'ini Hindistan'da üretme hedefine 2025 yılına kadar ulaşılabileceğini tahmin ediyor.

Apple'ın üretiminin bir kısmının Hindistan'da olması, Çin'de üretildiğinden daha fazla maliyete neden olabilir ve potansiyel olarak donanım kalitesini etkileyebilir. Ancak üretim üslerini çeşitlendirmenin faydaları bundan daha ağır basacağı tahmin ediliyor.

Apple, üretim stratejilerinde Çin'den uzaklaşıp, Hindistan'a doğru giderek daha büyük bir değişiklik yapıyor. Bu hamlenin önemli bir küresel ekonomik etkiye sahip olması bekleniyor.

Hareket, hem Hindistan hem de Çin için büyük bir ekonomik etkiyi temsil ediyor.

Apple'ın Hindistan'daki üretim kaymasının önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık beş ila altı milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet yaratacağı tahmin ediliyor.