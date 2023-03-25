Çin para birimi yuan ile ilgili bir ilk! Flaş gelişme: 2022'de arttı milyarlarca dolar aktarıldı! Üssü olabilir...

Çin'in başkenti ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Pekin'in nüfusu 19 yıl sonra ilk kez azalmasına rağmen Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.

Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 arttı.

Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388,34 milyar yuan aktarıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Çin’in dünya ekonomisinin toparlanması için önemli bir motor işlevi gördüğünü belirtti.

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Han Wenxiu, bugün düzenlenen Çin Kalkınma Üst Düzey Forumu Yıllık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son 10 yılda, Çin’in dünya ekonomisinin büyümesine yıllık ortalama yüzde 30’un üzerinde katkı sağladığını hatırlatarak, Çin ekonomisinin bu yıl daha büyük katkılarla küresel ekonominin toparlanmasına ivme kazandırmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Çin’in küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin işleyişinde önemli bir rol oynadığına işaret eden Han, küresel kamu ürünü niteliğine sahip endüstri ve tedarik zincirlerinin ortaklaşa korunması gerektiğini, ayrışmanın tüm dünyadan üretici ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vermesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Çin'in başkenti ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Pekin'in nüfusu 19 yıl sonra ilk kez azaldı. Ayrıca Yakın zamanda Qinghai-Tibet Platosu'ndaki güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini inceleyen Çinli araştırmacılar, Qaidam Havzası'nın ülkenin yenilenebilir enerji üssü olma potansiyeline sahip olduğunu keşfetti. Yakın zamanda Qinghai- Tibet Platosu'ndaki güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini inceleyen Çinli araştırmacılar, Qaidam Havzası'nın ülkenin yenilenebilir enerji üssü olma potansiyeline sahip olduğunu keşfetti.

Qinghai- Tibet Platosu, bol hidroelektrik ve jeotermal enerjinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerji kaynakları açısından da zengin. Plato, Çin'in potansiyel güneş enerjisinin yüzde 45,6'sını ve potansiyel rüzgar enerjisinin ise yüzde 38,5'ini karşılıyor.

Qaidam Havzası, Çin'in Yenilenebilir Enerji Üssü Olabilir

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü, Nanjing Üniversitesi, Çin Tarım Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve diğer kurumlardan araştırmacılar, güneş ışınımına ilişkin yüksek çözünürlüklü ve hassas veriler ile rüzgar hızlarını kullanarak platodaki güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları potansiyelini değerlendirdi.

Nicel araştırmalar, arazi kısıtlamaları dikkate alındığında Qinghai-Tibet Platosu'ndaki yıllık güneş enerjisi potansiyelinin en az 8,3 trilyon kilovat-saat, rüzgar enerjisi potansiyelinin ise 2,1 trilyon kilovat-saat olduğunu, bunun da yıllık 8,75 milyar tonluk karbondioksit emisyonu azaltımına denk olduğunu ortaya koydu.

Science Bulletin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve enerji depolama sistemlerinin maliyetlerindeki sürekli düşüşler ve ultra yüksek voltajlı enerji iletim ağlarının kurulması sayesinde Çin'in yenilenebilir enerji üssü Qaidam Havzası'nda inşa edilebilir.

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