TUI’den ilk açıklama geldi! Rus hissedarın etkisini kırma adımı: O Rus milyarder saf dışı bırakılıyor!

TUI Grubu, büyük bir sermaye artışına daha gidiyor. Yapılan sermaye artışı ile devlete olan borçların ödeyeceğini açıklayan şirket, yüzde 31 ile şirketin en büyük hissedarı konumundaki Alexey Mordashov’un ise ‘yaptırım’ listesinde olduğu için sermaye artırımına katılamayacağını açıkladı.

TUI Grubu tarafından bugün yapılan açıklamada, şirketin yeniden sermaye artışına gideceği duyuruldu. Pandemi döneminde Alman devletinden yüklü miktarda kredi desteği alan TUI Grubu, sermaye artışıyla söz konusu kredilerin ödeneceğini belirtti.

Rüçhan hakkı ile sermaye artırımının 1,8 milyar euroluk bir hacim oluşturduğu belirtilen açıklamada şirketin 328 milyon 910 bin 448 adet yeni hisseyi 8:3 rüçhan oranı ve her biri 5,55 euro rüçhan fiyatıyla arz edeceği ifade edildi.

Sermaye artışı katılımlarının 28 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında alınacağımın bildiren TUI Grubunun CEO’su Sebastian Ebel "Elde ettiğimiz geliri, WSF'den aldığımız yardımı faiziyle birlikte geri ödemek için kullanacağız." dedi.

Rus milyarder saf dışı bırakılıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon nedeniyle batılı devletlerin yaptırım listesine giren ve Avrupa’daki mal varlığı dondurulan, yüzde 30,91 ile TUI’nin en büyük hissedarı durumundaki Alexey Mordashov ise sermaye artışına katılamayacak. Mordashov’un hisselerinin Alman yasalarına göre hak kaybına tabi olduğu belirtilen açıklamada TUI’nin hisselerinin yaklaşık yüzde 31’ine sahip olan Mordashov’a ait Unifirm Limited ve Severgroup LLC’ye rüçhan hakkı verilmeyeceği kaydedildi.

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Rus milyarder sermaye artışına katılmadığı için sermaye artışıyla birlikte sahip olduğu hisse oranının seyreleceği ve küçüleceği öğrenildi.

Feti Kuyucu: TUI hala ciddi bir mali desteğe ihtiyaç duyuyor

TUI’nin mali tabloları ile Turizm Güncel’e değerlendirme yapan Yönetim Danışmanı Feti Kuyucu, TUI’nin bilançolarında pandemi etkilerinin hala görüldüğünü belirtiyor. Şirketin iş hacmindeki büyük dönüşü 2022 yılında yakalayarak yaklaşık 16,5 milyar euro gelir elde ettiğini kaydeden Kuyucu “Buna rağmen şirketin net faaliyet gelirleri negatif. turizmguncel'in aktardığı haberde: TUI’nin hala ciddi bir mali desteğe ihtiyaç duyduğu mali rasyolarından da görülüyor. Şirketin likidite ve cari oranları kabul edilebilir serviyelerin altında olduğu açık ve bunu da son bilançolarında gözlemleyebiliyoruz. Şirketin toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı da kabul edilebilir seviyelerin altında. Bundan dolayı da şirkete acil bir şekilde sermaye desteği gerekiyor. Toplam borçların varlıklarla finanse edilmesi riskinin yükselmesinin piyasalarda olumsuz algı yaratabileceği endişesi ile sermaye artışına gitme zorunluluğu hissetmiş durumdalar.” diyor.

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