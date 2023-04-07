  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle
Dünya

Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle

Yeniakit Publisher
2023-04-07 07:43:00 -
Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle

Japon hükümeti, Çin'in Şandong uçak gemisinin, Okinawa eyaletinin güneyinden geçerek Pasifik Okyanusu'na ilerlediğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Aralık 2019'da hizmete alınan Çin'in yerli üretimi uçak gemisi Şandong'un, Okinawa eyaletinin güneyinden geçerek, ilk kez Pasifik Okyanusu sularında seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in, Şandong'un açık deniz operasyonel kapasitelerinin artırılmasını hedeflediği aktarıldı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de Şandong'a fırkateyn ve muharebe destek gemisinin eşlik ettiğini, söz konusu filonun, Hateruma Adasının yakınlarından geçerek doğu yönüne ilerlediğini saptadı.

MSDF bünyesindeki Sawagiri destroyerinin, bölgedeki gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Japonya'nın güneybatısında konumlanan Okinawa eyaleti, ülkenin Tayvan Adasına en yakın bölgesi olarak biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi
Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Dünya

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi
Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Dünya

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı
Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Japonya ekonomisi kapasitesini kullanamıyor
Japonya ekonomisi kapasitesini kullanamıyor

Ekonomi

Japonya ekonomisi kapasitesini kullanamıyor

Japonya başka ülke ordularına teçhizat sağlayacak
Japonya başka ülke ordularına teçhizat sağlayacak

Gündem

Japonya başka ülke ordularına teçhizat sağlayacak

Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu
Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu

Dünya

Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

Bu koca koca devletler, diplomasi varken niçin kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atarak, dünyanın düzenini niçin bozuyorlar?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23