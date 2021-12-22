Çin medyasından çarpıcı analiz: Bayraktar TB2'ler Pantsir'i oturan ördeğe çevirdi

Dünya medyası Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) konuşuyor. Libya, Karabağ, Suriye ve terörle mücadelede müthiş bir başarı gösteren Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 için çarpıcı bir makale yayınladı.

İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli Asia Times'ta Stephen Bryen imzasıyla yer alan bir makalede, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilim ve olası bir savaşta Ukrayna Bayraktar TB2'lerinin rolü masaya yatırıldı.

Makalede, Rusya'nın Suriye ve Libya'da kullanılan Pantsir kısa menzilli ve mobil hava savunma sistemine güvendiğini belirtilirken, Bayraktar TB2 ile ilgili argümanların, Karabağ, Libya ve Suriye'deki başarısına dayandırıldığı ifade edildi.

Bryen'a göre, olası bir çatışmanın sonuçları, Rusların Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki drone saldırılarını engelleyen olumlu sonuçlar sağlayıp sağlayamayacağına bağlı. Ancak, şimdiye kadar en az bir başarılı Bayraktar saldırısı gerçekleşti. Ukrayna ordusu, Türk yapımı Bayraktar insansız hava aracıyla bir obüsü imha etti.

İddiaya göre Ruslar, Pantsir'e, radarın sıkıştığı durumlarda bir alternatif sağlayan bir elektro-optik hedefleme sistemi de eklediler.

Her Pantsir birimi 12 füze taşır (tip 57E6 veya 57E6-E ihracat). Her füze, bir itici roket ve parçalanma savaş başlığına sahip füzenin kendisinden oluşur. Uçuş rehberliği tamamen yer istasyonu tarafından sağlanmaktadır.

"Bayraktar TB2'ler Pantsir'i oturan ördeğe çevirdi"

Makalede, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'da bazı Pantsir birimlerinde gizli Rus paralı asker grubu Wagner tarafından kullanıldığı, bu nedenle operatörlerin deneyimsiz veya hazırlıksız oldukları iddiası inandırıcı değil. Libya ve Suriye'de bittiği gibi başlamadı. İlk aşamalarda Pantsir, etkili görünse de sonra bir şey değişti. Türkiye, Pantsir radar sistemini başarıyla bozan Aselsan Koral elektronik harp sistemini tanıttı. Türkiye'nin bu hamlesi Pantsir'i 'oturan ördeğe' (kolay av) çevirdi."

Rusların, Pantsir-S sisteminin Libya ve Suriye'deki başarısızlığından kurtulmaya çalıştığını ifade eden Bryen, 'Özellikle Türk dronlarına verilen ağır kayıplar, ihracat satışlarını teşvik eden Rus üreticiler ve Rus askeri teknolojisinin prestiji için gerçek bir acı verici nokta haline geldi.' diyor.

Bryen'a göre, Rusya'nın hava savunma üstünlüğü adına iddiaları, yıkıcı performans başarısızlıklarından sonra zarar gördü.

Star.com.tr