Çin kömür stokluyor! Sebebi...

Yeni Akit Ankara

Çin kömür stoğunu astronomik boyutlara vardırdı. Komisyon’un verdiği bilgilere göre, ülke genelindeki elektrik santrallerinde stoklanan kömür geçen aya kıyasla 35 milyon tonun üzerinde bir artışla 143 milyon tona çıktı. Bu miktarın 23 günlük kullanım için yeterli olduğu bildirildi. Elektrik üretimi ve ısıtma amaçlı kullanılacak kömür stoğunun, bu kış ve bahar aylarındaki ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olduğu kaydedildi.

Stoğun 150 milyon tonu aşması bekleniyor!

Mevcut kömür arz kapasitesine göre, Çin’in elektrik santrallerinde depolanan kömürün, kasım sonunda önceki yılların aynı dönemlerindeki seviyeleri geçip geçen yılın kasım ayındaki seviyeye ulaşarak, 150 milyon tonu aşması bekleniyor. Ayrıca kömür arz ve talep dengesinin korunacağı, kışın kömür arz kapasitesinin büyük ölçüde artırılacağı ifade ediliyor. Altın, nikel ve krom gibi değerli değerli ve önemli metalleri de son yıllarda stoklama politikasına giden Çin, bu yöntemle dünya fiyatlarını da yükseltiyor.