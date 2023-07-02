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Dünya Çin, Kenya’dan öyle bir şey ithal etti ki!
Dünya

Çin, Kenya’dan öyle bir şey ithal etti ki!

Yeniakit Publisher
2023-07-02 08:51:00 -
Çin, Kenya’dan öyle bir şey ithal etti ki!

Bir buçuk milyarlık nüfusunu doyurmak için tüm dünyadan devasa miktarlarda gıda maddeleri ithal eden Çin, ithal pazarlarını ilginç ürünlerle çeşitlendirmeye çalışıyor. Çin, son olarak Karadeniz’in sembolü olan hamsi balıklarını çok ilginç bir yerden ithal ederek herkesi şaşırttı.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Çin’in Hunan eyaletindeki Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı’na Kenya’dan yüklenen kurutulmuş hamsiler nakledildi. Böylece Çin, ilk kez bir Afrika ülkesinden hamsi ithal etmiş oldu. Changsha Gümrüğü İthalat ve İhracat Gıda Güvenliği Müdürü Huang Caixin, Kenya’dan gelen kurutulmuş hamsinin kendileri için yeni bir Afrika ürünü olduğunu ve bunun daha yüksek kaliteli Afrika gıdalarının ithalatını teşvik etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Hunan’da faaliyet gösteren bir gıda şirketinin yöneticisi olan Zhou Jinsong da Kenya’nın deniz balıkçılığı kaynakları açısından zengin olduğunu belirterek “Çin iç pazarına yüksek kaliteli gıda hammaddeleri sağlamanın yanı sıra Afrika’nın su ürünleri işleme endüstrisinin gelişimini teşvik ediyoruz. Bu amaçla başta Tanzanya, Somali olmak üzere diğer Afrika ülkelerinden de mal tedariğini genişleteceğiz” dedi.

Gümrük istatistiklerine göre, Afrika’nın Çin’e yaptığı tarımsal ihracat son yıllarda hızla arttı ve Çin, şu anda Afrika’nın tarımsal ihracatı için en büyük ikinci hedef ülke haline geldi. Bu yılın ilk beş ayında Çin, yıllık yüzde 26,5 artışla 16,15 milyar yuan (yaklaşık 2,24 milyar dolar) Afrika tarım ve gıda ürünü ithal etti.

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