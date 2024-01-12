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Dünya Çin istihbarat balonlarını bu kez Tayvan'a gönderdi
Dünya

Çin istihbarat balonlarını bu kez Tayvan'a gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 08:03:00 -
Çin istihbarat balonlarını bu kez Tayvan'a gönderdi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hafta sonunda yapılacak liderlik ve yasama meclisi seçimleri öncesinde Çin'e ait 5 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün Ada'nın güneyinde 3, kuzeyinde 2 yüksek irtifa balonu tespit edildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgi"yi geçen balonlardan biri Ada'nın üzerinden geçti.

Bakanlık ayrıca bugün sabah saatlerinden itibaren Çin ordusuna ait 10 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresinde faaliyetinin arttığı gözleniyor.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde görülen yüksek irtifa balonlarının sayısı 35'e ulaştı.
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Yılbaşından bu yana her gün rapor edildi

Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşlar, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına hız verdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan balonların faaliyetinin artması, Pekin'in seçim sürecinde Ada halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olarak da değerlendiriliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını veriyor.

Ada'da kritik seçimler

Tayvan'da 13 Ocak'ta liderlik ve yasama meclisi seçimleri yapılacak. Ada'daki hükümetin mevcut lideri Tsai Ing-wen'in iktidarda iki dönemini tamamlayacak olması dolayısıyla aday olamayacağı seçimlerde, Tayvan'ın gelecek 5 yıldaki lideri ve hükümeti belirlenecek.

İktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin, favori görüldüğü seçimi kazanması halinde Çin ile süregelen gerilimli ilişkilerin devam edeceği öngörülüyor.

Seçim sürecinde bazı Çinli yetkililer, "bağımsızlık yanlısı" ve "ayrılıkçı" olarak niteledikleri Lai'nin seçimi kazanması halinde "çatışma ve savaş riskinin artacağını" ima eden açıklamalar yapmıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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