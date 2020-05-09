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Dünya

Çin, Irak’a söz verdi! “Yardım etmeye hazırız”

Çin, Irak'ın yeni Başbakanı el-Kazimi için kutlama mesajı gönderirken, korona virüsü ile mücadelede konusunda da yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:52:00 -
Çin, Irak’a söz verdi! “Yardım etmeye hazırız”

Irak'ın yeni Başbakanı el-Kazimi’yi tebrik eden Çin Başbakanı Li Kıçiang, korona virüsü ile mücadelede konusunda Irak’a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, el-Kazimi’nin kabinesinin Irak Meclisi’nden geçmesi münasebetiyle kutlama mesajı gönderen Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang mesajında yeni hükümete ve başbakana başarılar dilediği aktarıldı. Irak ile Çin arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük ölçüde geliştiğini ve bunun sayesinde bütün alanlarda işbirliğinin sağlandığını vurgulayan Kıçiang iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığının önemine değindi.

Irak'ın ekonomik kalkınmasına Çin katkısı

Ülkesinin Irak ile ilişkilerini geliştirmeye büyük bir önem verdiğini belirten Kıçiang, dünyaya hızla yayılan korona virüs ile mücadelede konusunda Irak’a yardım etmeye hazır olduğunu ve Irak’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

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