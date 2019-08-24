0553 313 94 23

Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosloğu çalışanını serbest bıraktı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosloğu çalışanını serbest bıraktı

HONG KONG (AA) - Çin polisi, 8 Ağustos'tan beri gözaltında tutulan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının salıverildiğini bildirdi.

Hong Kong sınırındaki Şıncın kenti emniyet yetkilileri, "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 gün gözaltında olan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İngiliz yetkililer, Cheng'in salıverilmesini doğruladı.

Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, salı günü sosyal medyada yaptıkları açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. İngiltere
  4. serbest

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu oldu
    1. Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu..
    2. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    3. Beşiktaş evinde bir başka
    4. Engelli Park ihlali yapan 850 araca..
    5. Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü..
    6. İstanbul'da yelken şöleni başladı
    7. Talihsiz kadının kardeşi ve yakın..
    8. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    9. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    10. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    11. Göztepe erken S.O.S verdi
    12. Adana'da balıkçı teknesinde yangın: 3..
    13. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    14. Genç judocunun gözü yine zirvede
    15. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    16. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    17. Çiğli’de ekolojik atölye
    18. Bodrum’da yıkımlar başladı
    19. Bu hainliktir! Odatv, anneye değil..
    20. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    21. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    22. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    23. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    24. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    25. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    26. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    27. Teknopark İstanbul genişliyor
    28. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    29. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    30. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor