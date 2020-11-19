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Dünya Çin iletti: Hazırız
Dünya

Çin iletti: Hazırız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ile omuz omuza mücadele etmeye hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:48:00 -
Çin iletti: Hazırız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Wang Yi, bu görüşmede, “iki ülkenin meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya ve uluslararası adalet ile tarafsızlığı garanti etmeye hazır olduklarını” söyledi.

Rusya ve Çin’in işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi ve üstünlüklerini tam olarak kullanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele, istikrarın sağlanması ve ekonominin canlandırılması gibi acil sorunların çözümünde bölge ülkelerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin “küresel dengeleyici” rolünü oynamayı sürdürdüğünü söyleyen Wang, ikili işbirliğinin sürekli yeni sonuçlar verdiğini ifade etti.

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