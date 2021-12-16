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Dünya Çin ile Irak arasında 15 sözleşme imzalandı
Dünya

Çin ile Irak arasında 15 sözleşme imzalandı

Irak hükümetinin ülke genelinde bin okul inşası için Çin ile 15 sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:20:00 -
Çin ile Irak arasında 15 sözleşme imzalandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sözleşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Irak hükümeti, Power China Şirketi ile 679, Sinotec Şirketi ile de 321 okul inşası için 15 sözleşme imzaladı.

Sözleşmelerin, başkent Bağdat'ta Başbakan Kazımi'nin huzurunda imzalandığı ifade edildi.

Irak Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde tüm eğitim kademelerinde 11 milyon öğrenci bulunuyor. Irak, bu öğrencilerin eğitimi için ilave 8 bin okula ihtiyaç duyuyor.

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