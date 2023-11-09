Çin ile ABD arasındaki direkt uçuşların sayısı 70’e çıkıyor

2023 kışından 2024 ilkbaharına kadar süren sezonda, iki ülke arasındaki uçuş seferlerinin haftada 48’den 70’e kadar çıkarılması öngörülüyor. Bu kapsamda her iki tarafın havayolu şirketlerinin haftada 35’er uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin açıklamasında, söz konusu düzenlemelerin iki ülke arasındaki uçuşların normale dönmesini hızlandıracağı gibi iki ülke halkları arasındaki temaslara ve ikili ekonomik ve ticari alışverişlere daha fazla kolaylık sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan China Southern Airlines, Wuhan San Francisco kenti arasındaki direkt uçak bağlantısını 4 Kasım Cumartesi günü yeniden başlatmıştı. Wuhan’ın Tianhe Havalimanı’ndan 15.30’da 283 yolcu ile San Francisco istikametinde havalanan bir Boeing 777 uçağı, COVID-19 pandemisinden sonra merkez Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk direkt yolcu uçağı bağlantısını yeniden başlatmış oldu.