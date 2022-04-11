Çin ile ABD arasında 12 yıldır görülmeyen makas!

Fed'in daha agresif sıkılaşacağı beklentilerine karşın, Çin'in gevşemeci politikasını bir süre daha koruyacağı fiyatlamalarıyla Çin'in 10 yıllık tahvil getirisi 2010'dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık tahvil getirisinin altına geriledi.

İki getiri arasındaki makas 20 baz puanı gördü.

Fed tutanaklarından çıkan agresif sıkılaşma sinyallerinin ardından ABD tahvillerinde satış dalgası görülmüştü.

Fed üyelerinin hızlı bilanço küçülmesi çerçevesinde daha şahin açıklamaların gelmesinin ardından Fed tutanaklarından bilanço küçülmesinin boyutları ortaya çıkmıştı.

Fed’in Mart toplantısının tutanaklarında bilanço küçülmesinin ayda en fazla 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyali verdi. Küçülmenin 35 milyar dolarlık kısmı ipotek teminatlı menkul kıymetlerden 60 milyar dolarlık kısmı ise hazine tahvillerinden oluşabilir.

2017-2019 arası döneminde aylık en fazla bilanço küçültme 50 milyar dolar seviyesinde yapılmıştı. Plana kesintisiz uyulması Fed’in 9 trilyon dolara yakın büyüklükteki bilançosunun yılda 1 trilyon dolar üzerinde küçülmesi anlamına gelecek.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bu planı Mayıs toplantısında onaylayıp küçülmeye başlaması bekleniyor.

Çin'de salgınla mücadele öne çıkıyor

Son dönemde Çin'de salgın ekonomik aktivite üzerinde etkisini hissettirirken, ABD'nin tersine Çin'de ekonomiyi desteklemek için gevşemeci politikalar öne çıkıyor.

Çin'in hamleleri sonrasında getiri primi yılbaşından bu yana 100 baz puan geriledi.