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Dünya Çin-Hindistan gerginliği tırmanıyor: Askeri tatbikata başladılar!
Dünya

Çin-Hindistan gerginliği tırmanıyor: Askeri tatbikata başladılar!

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik tırmanıyor. Çin, Hindistan sınır hattında bulunan Tibet dağlarında askeri tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:59:00 -
Çin-Hindistan gerginliği tırmanıyor: Askeri tatbikata başladılar!

Çin, Hindistan ile sınır hattında yer alan Tibet dağlarında bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

İki ülke arasında gerilimlerin artış gösterdiği bir zamanda gerçekleştirilen tatbikat aynı zamanda oldukça yüksek rakımlı bir bölgede gerçekleştirilmiş olmasıyla dikkat çekti.

2 milyon 500 bin kilometrekarelik Tibet dağları, 4 bin metre rakıma sahip.

Çin kontrolündeki Doğu Türkistan ve Tibet'te konuşlu bulunan askeri güçlerin katıldığı tatbikatta hava kuvvetlerinin ve insansız hava araçlarının yanı sıra yeni üretilen 370 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemleri ve tanklar de kullanıldı.

Çin, tatbikatın, Çin ordusunun zorlu kış koşullarında ve yüksek rakımlı bölgelerdeki kabiliyetleri test etme amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Bölge kaynakları tatbikatın, Hindistan'ın bölgeyi geçtiğimiz haftalarda takviye etmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

Son 30 sene içerisinde Çin ile Hindistan, sınır ihtilaflarını çözmek için müzakere girişimlerinde bulunsa da, ihtilaflar çözümsüz kaldı.

Son dönemde Hindistan, Japonya ve Avustralya ile beraber, ABD öncülüğündeki Çin karşıtı bir ittifaka dahil olmuştu.

 

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