Çin hedef yükseltti: uzay yarışında dünyaya meydan okudu! 300'den fazla uydu, araç gönderecek! Yatırım yaptı

Çin 2024 yılında ulusal uzay programı dahilinde 100 fırlatış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu anlamda 300'den fazla uydu ve araç uzaya taşınacak.

Fırlatışların 70 adedi CASC tarafından yönetilecek ve ana taşıyıcı sistem olarak bilinen Long March roketlerini kullanacak. Kalan fırlatışlar ise çeşitli özel şirketler tarafından kendi geliştirdikleri roketlerle yapılacak.2023 yılında Çin 67 fırlatış gerçekleştirmiş ve bunların 17'si özel şirketler tarafından yapılmıştı.

Bu yıl içinde Çin'in Dünya yörüngesinde yer alan Tiengong Uzay İstasyonu'na iki insanlı ve iki kargo seferi düzenlenecek.

Ayrıca Ay'ın uzak tarafından kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan "Çang'ı 6" keşif aracı ve Ay'ın uzak yüzeyi ile iletişim kuracak "Çüeçiao 2" aktarım uydusu fırlatılacak.

Uluslararası iş birliği çerçevesinde Çin ve Fransa'nın birlikte geliştirdiği Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ile Çin ve İtalya iş birliğinde geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) da bu yıl içerisinde uzaya yollanacak.

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CASC aynı zamanda Long March roket serisinin iki yeni modeli olan Long March 6C ve Long March 12'nin ilk fırlatışlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ek olarak ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda özel şirketlerin fırlatışlarını gerçekleştireceği yeni bir fırlatma merkezinin faaliyete geçirilmesi bekleniyor.