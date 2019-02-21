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Çin gizli askeri üs kurdu! Koridoru kontrol etmek istiyor

19. yüzyılda Rusya- İngiltere, soğuk savaşta Sovyetler-ABD arasındaki ‘Büyük Oyun’da ezilen Orta Asya şimdi Çin- ABD arasındaki güç mücadelesine sahne oluyor. ABD, DEAŞ’ı sahaya sürerken Çin’in Tacikistan’ın Bedahşan bölgesinde gizli askeri üs kurduğu ortaya çıktı. Pekin böylece Tacikistan, Afganistan, Çin üçgenindeki stratejik Vakhan koridorunu kontrol etmek istiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 06:31
Çin gizli askeri üs kurdu! Koridoru kontrol etmek istiyor

Dünyanın en ücra köşelerinden, tekin olmayan Güneydoğu Asya’nın çatısı Vakhan koridorunda iki süper güç, Çin ve ABD karşı karşıya geldi. Washington’un, Pekin yönetiminin tüm Avrasya’yı içeren Tek Kuşak Tek Yol projesini engellemek amacıyla uygulamaya koyduğu strateji kapsamında Irak ve Suriye’deki DEAŞ yapısı Afganistan içlerine ve Fergana Vadisi’ne taşınmaya başlandı. Pekin yönetiminin de bu adıma cevap olarak, stratejik Vakhan koridorunu kontrol eden, Çin sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan bölgesinde gizli askeri üs kurduğu ortaya çıktı. Bölge halkına göre üste yüzlerce Çin askeri görev yapıyor. Amerikan Washington Post gazetesi Çin ileri üssünün en az üç senedir bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Tratejik üçgende

Cibuti ve Güney Çin Denizi’nden sonra, Çin’in ülke dışındaki üçüncü üssü kabul edilen askeri tesis, Tacikistan, Afganistan ve Çin sınırlarının kesişme noktasında bulunuyor. Çin’in Batı sınırına komşu Tacikistan topraklarında üç yıldır bulunan askeri üssün varlığı, uygu görüntüleri, fotoğraflar, tanıklarla yapılan görüşmeler ve Washington Post’un birinci elden gözlemleri sonucu teyit edildi. Afganistan topraklarındaki stratejik Vakhan Koridoruna bir atlama noktası niteliği de taşıyan ileri üste iki düzineye yakın bina ve gözetleme kuleleri bulunuyor.

Askerler Sincan Uygur bölgesinden

Bazıları Çin ve Tacikistan devlet sembollerini taşıyan binaların büyük bir gizlilik içinde tutulması dikkat çekiyor. Uydu görüntülerinde, kimliği belirsiz iki grup bina, askeri kışlalar, eğitim alanları dikkat çekiyor. Üsteki Çinli askerlerin, Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesinde görev yapan askeri birliklerin amblemlerini taşıması dikkat çekiyor. Askerlerin üsse yakın Murgab şehrinde alışveriş yaptığı da belirtiliyor.

Afganistan içlerine operasyon

Soyadı Ma olan bir Çinli asker, Washington Post muhabirine üç dört senedir üssün söz konusu noktada faaliyette olduğunu belirtiyor. Muhabirin, Vahan koridorundan geçişlere müdahale olup olmadığına yönelik sorusuna Çinli asker, gizlilik kurallarını hatırlatarak “pek çok kez” cevabını vermesi dikkat çekiyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 06:31
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