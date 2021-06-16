Çin fiyatları düşürmek için harekete geçti! Satışa çıkaracaklar

Çin, endüstriyel emtia fiyatlarındaki artışı frenlemek için ulusal rezervlerindeki bazı endüstriyel metalleri satışa çıkarmayı planlıyor. Bazı analistler dünyanın en büyük maden cevheri ve metal tüketicisi olan Çin'in on yıldır ilk defa böyle bir hamle yaptığını belirttiler.

Ülkenin gıda ve stratejik rezervlerden sorumlu kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada demir dışı işleme ve imalat şirketlerine "yakın gelecekte" açık artırmayla partiler halinde bakır, alüminyum ve çinko satışı yapacağını açıkladı.

Rezerv satışı kararı, bu yıl koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın hızlanması, bol küresel likidite ve imalatçıların kâr marjlarını azaltan spekülatif satın almaların etkisiyle artan metal fiyatlarını Beijing'in dizginlemekte zorlandığı bir dönemde geldi.

Çin'in Mayıs üretici fiyat endeksi (ÜFE), artan emtia fiyatlarından dolayı 12 yılın en hızlı yıllık artışını göstermişti. Çin'in ÜFE'sindeki bu hızlı artış şirketlerin kâr marjlarını düşürmüş ve küresel fiyat baskılarına dikkat çekmişti.

Çin devleti doğrulamadan önce, bu planla ilgili söylentilerin oluşması üzerine Citi dün yatırımcılara gönderdiği araştırma notunda, Çin'in bu hamlesinin "herhangi bir fiziki kıtlığı çözmekten çok, piyasalardaki beklentileri yönetme spekülatörleri caydırarak emtia fiyatlarındaki artışı durdurma çabalarının" bir parçası olduğunu ifade etti.

En son Kasım 2020'da satışa çıkarmıştı

Citi ayrıca Çin'in bakır haricindeki stratejik stoklarını satışa çıkardığı en son tarihin 2010 Kasım'ı olduğunu belirtti.

Bugün Asya'daki öğleden sonra seansında baz metallerin çoğu keskin bir düşüşle işlem gördü.

Endüstriyel emtia fiyatları Mayıs ayında rekor seviyelere yükselmişti. Gösterge Londra bakırı, koronavirüs salgınının talebi ortadan kaldırdığı geçen yılın Mart ayından beri yüzde 60'tan fazla yükselerek Mayıs'ta rekor seviye olan ton başına 10,747.50 dolara çıkmış, Shanghai alüminyumu 2010 Mayıs'ından beri olan zirvesine ulaşırken, çinkoysa 2007'den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.

Marex Spectron'un emtia alım-satım aracılarından Anna Stablum, "Çinli yetkililer, bu maliyetleri nihai kullanıcılara yansıtmayı zor buldukları için, imalat sanayilerindeki marjlara destek vermeye çalışıyorlar" dedi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada satılacak metalin miktarı, açık artırma süreci ve hangi imalatçıların teklife bulunabilecekleri konusunda herhangi bir detay verilmedi.

Citi, geçmişteki alım ve satış kayıtlarını baz alarak Çin'in mevcut devlet metal rezervlerinde 2 milyon ton bakır, 800,000 ton alüminyum ve 350,000 ton çinko olduğunu hesapladı.

Citi yatırımcı notunda, "Ana duruma göre, alüminyum ve çinko satışlarının toplam hacmi Çin'in yıllık talebinin yaklaşık yüzde 2'si olacak. Diğer bir deyişle, yaklaşık 770,000 tonluk alüminyum ve 140,000 tonluk çinko; bakır hacimleri ise asgari düzeyde olacak" dedi.

Analistlere ve işlemcilere göre, metal piyasaları Çin'in metal rezervlerinden yapacağı satışları büyük ölçüde fiyatladı.

Stablum, açıklamasının devamında, "Bununla beraber, hâlâ bu satışların büyüklüğü hakkında bir bilgimiz yok ve bu satışlar kesinlikle bu piyasalara baskı yapmaya devam edecektir" dedi. ($1 = 6.4035 yuan)