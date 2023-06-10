Çin: Filistin halkının adil davasını...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik adil davasını her zaman desteklediklerini vurguladı.

Günlük basın toplantısında, el-Fetih lideri Mahmud Abbas'ın Çin'e yapacağı ziyareti değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bunun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yüksek seviyesini yansıttığını söyledi.

Wang, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Filistin lideri Abbas'ın şahsi çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme eğilimini koruduğunu, karşılıklı siyasi güvenin daha da sağlamlaştığını ve iki halk arasındaki dostluğun derinleştiğini kaydetti.

Filistin meselesinin Ortadoğu'nun barış ve istikrarı ile uluslararası adaleti ilgilendiren kritik önem taşıyan bir konu olduğuna dikkati çeken sözcü Wang, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik adil davasını her zaman kararlı bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

El-Fetih lideri Mahmud Abbas, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzere 13-16 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. (İLKHA)

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