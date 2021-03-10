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Teknoloji Çin F-35’e karşı etkili silah geliştirdi
Teknoloji

Çin F-35’e karşı etkili silah geliştirdi

Çin firması China Aerospace Science and Industry Corporation tarafından geliştirilen HQ-17AE hava savunma sistemi ihracat onayı aldı. Sistemin F-35 gibi gizlilik özelliği olan hedeflere karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 03:09:00 -
Çin F-35’e karşı etkili silah geliştirdi

Çin, havadan gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlanması adına ortaya yeni bir sistem daha koyuyor. HQ-17AE’nin ihtiyaç duyulan göreve en uygun ürünlerden biri olacağı öngörülüyor.

Global Times sitesinde yer alan haberde, kısa menzilli hava savunma sistemi HQ-17AE’nin ihracat onayı ve özellikleri ile ilgili bilgilere yer verildi. HQ-17A’nın bir varyantı olarak devlete ait China Aerospace Science and Industry Corporation tarafından geliştirilen HQ-17AE, sahadaki birliklere eşlik etme görevi ve mobilize yönüyle öne çıkıyor. Söz konusu sistem seyir füzeleri, güdümlü bombalar, helikopterler veya insansız hava araçları gibi unsurlardan gelebilecek tehditleri engelleme kabiliyetine sahip. Ayrıca arazi harekatına yönelik şaşi ve 6x6 tekerlek ile donatılmış araç “alçak irtifa hava aracı avcısı” olarak da anılıyor. Sistemin aynı zamanda "stealth" özelliğine sahip hava araçları veya süpersonik seyir füzeler ve roketler gibi daha zorlayıcı tehditlere karşı da koruma sağlayacağı ifade ediliyor.

Aracın maksimum olarak 90 km/sa hıza ulaşabildiği, çatışma esnasında ise 25 km/sa hız ile hareket edebildiği belirtiliyor. Her araç 8 füze taşıyor ve sistem eş zamanlı olarak 4 hedefe angaje olabiliyor.

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