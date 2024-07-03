Çin enerji depolamada sınırları zorluyor! Dünyanın en büyük sodyum-iyon enerji depolama sistemi faaliyete geçti

Fosil yakıtlardan uzaklaşılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanırken güneş ve rüzgardan elde edilen enerjiyi depolamak da giderek daha önemli hale geliyor. Zira yenilenebilir kaynakların kesintili üretimi nedeniyle şebekede dalgalanma yaratmadan stabil bir enerji arzı sağlamak gerekiyor. Bu da yoğun enerji üretimi dönemlerinde enerji depolama sistemleri ile elektriği depolamaktan geçiyor. Çin'in devlete ait enerji üretim şirketi Datang Group, 100 MW/200 MWh sodyum-iyon enerji depolama projesinin ilk aşamasını şebekeye bağladığını açıkladı.

Sodyum-iyon enerji depolama büyüyor

Qianjiang adlı proje kapsamında 50 MW/100 MWh'lık kapasitenin faaliyete geçtiği belirtildi. Böylelikle dünyanın en büyük sodyum-iyon batarya enerji depolama sistemi devreye alınmış olundu. Yüksek depolama yoğunlukları nedeniyle enerji depolama sistemlerinde ağırlıklı olarak lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Ancak bu bataryalar ekstrem koşullara karşı hassaslar. Bu nedenle daha kullanıcı dostu bir alternatif olan sodyum-iyon bataryalar tercih ediliyor.

Bu bataryalar bol miktarda bulunan ve lityum için gereken kapsamlı madencilikten daha kolay elde edilebilen sodyumdan yapılıyor. Bu da bataryaların daha uygun maliyetli olmasını sağlıyor. Ayrıca bu bataryalar ekstrem koşullara da dayanıklı. Datang Group’a göre sodyum-iyon bataryalar eksi 20 derecede yüzde 85 şarj ve deşarj verimliliği sağlayabiliyor. Ek olarak 60 derecede 1.500 şarj ve deşarj döngüsü garanti edilebiliyor.

Datang Group’un projesinde HiNa Battery Technology tarafından tedarik edilen 185 amper-saatlik büyük kapasiteli sodyum iyon bataryaları kullanılıyor. Bu arada daha önceki en büyük operasyonel sodyum-iyon depolama sistemi 10 MWh kapasiteliydi ve yine Çin’de bulunuyordu. Datang Group’un Qianjiang tesisinde, sodyum-iyon batarya sistemi tek bir şarjla 100.000 kWh'ye kadar elektrik depolayacak ve 12.000 haneye enerji sağlayacak. Projeni yılda 13.000 ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

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