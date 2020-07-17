Çin ekonomisi toparlanıyor
Pandeminin başlangıç noktası olan Çin’de ekonomi yılın ikinci çeyreğinde büyüme sürecine geri döndü.
Açıklanan verilere göre sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 arttı, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 genişledi. İlk çeyrekteki yüzde 6.8’lik küçülmenin tersine çevrildiği ülkede, ekonomi Ocak-Haziran döneminde 2.4’lük daralma beklentisine karşın yüzde 1.6 küçülmesi moralleri arttırdı. Kentsel bölgeler için işsizlik oranı yüzde 5.7’ye gerilemesi de ülkedeki üretim odaklı sürecin normalleşmeye girdiğinin bir işareti olarak yorumlandı.