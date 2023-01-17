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Dünya Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüdü
Dünya

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüdü

Çin ekonomisi, 2022'de yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 06:50:00 - 2023-01-17 07:52:10
Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2022 döneminde, önceki yıla göre yüzde 3 artarak 121 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

Bu, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından Çin'de 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2022 yılı için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefinin gerisinde kaldı.

Çin ekonomisi, en son 1976 yılında kaydedilen daralmanın ardından geçen 46 yılın büyük bölümünde, 2020 yılı hariç, yüksek büyüme oranlarını sürdürmüştü.

UİB, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 2,9 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde yüzde 0,4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

Büyüme oranındaki dalgalanmada Çin'de Omicron vakalarının tetiklediği Kovid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları etkili oldu.

Çin'in bu dönemde uyguladığı, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme politikası nedeniyle kalabalık nüfusu barındıran, kilit sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan çok sayıda şehirde tam veya kısmi kapanmaya gidilirken, karantina, seyahat kısıtlamaları, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınmasını gerektiren katı ve geniş ölçekli tedbirler, büyük çaplı ekonomik kayıplara yol açmıştı.

Pekin yönetimi, yılın son ayında Kovid-19 politikasında ani yön değişikliğine giderek kontrol tedbirlerine son vermiş, sınırlarını yeniden dünyaya açmıştı.

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