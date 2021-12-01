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Dünya Çin, dünyanın en gelişmiş gözetim sistemini devreye sokuyor
Dünya

Çin, dünyanın en gelişmiş gözetim sistemini devreye sokuyor

Çin’deki Henan eyaleti, gazeteciler, yabancı öğrenciler ve diğer ‘şüpheli’ insanları izlemek için trafik ışığından ilham alan bir gözetim sistemi üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:12:00 - 2021-12-01 15:12:52
Çin, dünyanın en gelişmiş gözetim sistemini devreye sokuyor

 

 

Çin’deki Henan eyaleti, gazeteciler, yabancı öğrenciler ve diğer ‘şüpheli’ insanları izlemek için trafik ışığından ilham alan bir gözetim sistemi üzerinde çalışıyor.

Henan eyalet hükümetinin web sitesinde Temmuz ayında yayınlanan bir ihale belgesinde, ulusal ve bölgesel veri tabanı cihazlara bağlı 3 bin yüz tanıma kamerası kullanılarak uygulanacak takip sistemine ilişkin detaylar yer aldı.
Sistem, en az 2 bin polis tarafından işletilecek ve gazeteciler risk grubu açısından kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç kategoriye ayrılacak.
Söz konusu belgeye göre, kullanılan kameralar yüzleri kısmen maske veya gözlükle kapalı olan kişiler için bile yüz tanımayı doğru yapabiliyor.
Ülkedeki diğer eyaletlerin benzer izleme sistemleri geliştirip geliştirmediği veya halihazırda bu tür sistemlere sahip olup olmadığı bilinmiyor.
ABD merkezli gözetim araştırma şirketi IPVM, söz konusu izleme sisteminin, Çin tarafından gazetecilere yönelik baskıyı kolaylaştırmak için özel oluşturulan güvenlik teknolojisinin bilinen ilk örneği olduğuna dikkat çekti.

 

 

 

 

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