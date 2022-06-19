Çin dünyada kömür üretimini nasıl şekillendiriyor? Çin’in kömür üretimi

Son yıllarda, Dünya Bankası, Amerikan Ülkeleri Arası Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası da dahil olmak üzere en az 100 büyük banka, kömür madenciliği veya kömürle çalışan santrallere yaptıkları finansmandan vazgeçti.

Ancak finans kurumları kömürden uzaklaştıkça; Çin, Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkeler boşluğu doldurmak için kolları sıvadı. Özellikle Çin, bu alanda büyük bir rol oynadı. Kömüre yaptığı devasa yabancı yatırımlar Çin'e, ekonomik büyümeyi hızlandırmak için enerji kapasitesini artırmaya istekli birçok Afrika ve Asya ülkesi nazarında, son kredi mercii olarak ün kazandırdı.

Çin’in kömür üretimi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre dünyanın en büyük kömür üreticisi Çin'de 2022 yılı Mayıs ayında günlük kömür üretimi, Pekin'in ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için arzı artırma talimatları sonrası bir önceki yıla göre %13 arttı.

Çin, geçen ay 367,83 milyon ton kömür üretti. Verilere göre bu günde 11,87 milyon ton kömür üretimi anlamına geliyor.

Çin'de 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde kömür üretimi de bir önceki yıla göre %10,4 artarak 1,81 milyar tona çıktı.

2022 Mart ayında ülkede günlük kömür üretimi 12,77 milyon ton gerçekleşirken, Nisan ayında 12,09 milyon ton olmuştu. Geçen yılın Mayıs ayında günlük üretim 10,53 milyon tondu.