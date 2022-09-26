Çin Doğu Türkistan'daki camileri eğlence merkezlerine çevirdi!
Milyonlarca Uygur Türküne zulmeden Çin'in, Doğu Türkistan'daki camileri eğlence merkezlerine çevirdiği iddia edildi.
Yeniakit.com.tr
Doğu Türkistan'da Çin zulmü aralıksız sürüyor.
Milyonlarca Uygur Türk'ünü kamplara göndererek asimile eden Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da bulunan camileri harabeye ya da eğlence salonlarına çeviriyor.
Bölgeden gelen fotoğraf kareleri Müslümanların yüreğini yaralarken, Çinlilerin camilerde düzenlediği eğlence görüntüleri karşısında dünya kamuoyu ise sessizliğini sürdürüyor.