Çin Dışişleri: ABD balonu kullanarak Çin'i karalıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, Çin’in ABD hava sahasına giren balonla ilgili ABD makamlarına bilgi verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Hava aracı sivil niteliktedir ve meteoroloji gibi bilimsel araştırmalar için kullanılmaktadır. Batı rüzgarlarının etkisiyle ve kısıtlı otomatik dümen kapasitesine sahip olduğu için araç rotasından sapmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Çin’in daima uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kaldığına, tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Çin’in bir egemen ülkenin topraklarını ve hava sahasını ihlal etme niyeti yoktur ve asla ihlal etmemiştir. ABD’li bazı siyasetçiler ve basın organları bu konuyu kullanarak Çin’i karalıyor. Buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz" denildi.

İki ülkenin diplomatlarının bu gibi beklenmedik durumlara sağduyulu ve ihtiyatlı yaklaşması gerektiği vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pekin'e gerçekleştireceği ziyaretini iptal etmesine de değinilen açıklamada, ziyaretin her iki ülke tarafından da resmi olarak duyurulmadığına dikkat çekildi. Konuyla ilgili, "ABD’nin duyuruları kendi işidir. Buna saygı duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.



Çin Komünist Partisi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ise Wang Yi'nin balon olayını "kaza" olarak nitelendirdiği, spekülasyondan ve yanlış değerlendirmelerden kaçınılması çağrısı yaptığı aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Wang Yi görüşmede, "Çin, sorumlu bir ülke ve uluslararası hukuka daima uymaktadır. Mesnetsiz spekülasyonları ve abartmaları kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.



Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, ABD’de görülen balonunun Çin’e ait olduğunu doğrulamış, ancak balonun meteoroloji araştırmalarında kullanılan sivil bir hava aracı olduğu belirtilmişti. Çin’in ABD’nin gözetleme için kullanılan bir balon olduğuna dönük ithamları reddettiği ifade edilirken, hava aracının rüzgar nedeniyle planlanan güzergahından çıktığı kaydedilmişti.

Çin, mücbir sebeplerden kaynaklı "beklenmedik durumun" uygun şekilde ele alınması için ABD ile teması sürdüreceklerini açıklamıştı.