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Dünya Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:13:00 -
Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı

Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.

Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi.

Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.

ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.

Şi, görüşmenin başlangıcında "Çin ile ABD arasında sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurulması" çağrısında bulundu.

Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi.

 

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