Çin Devlet Başkanı, neyin kafasını yaşıyor? Bu ne saçmalık beybaba

Melih Altınok, Şanghay Zirvesi'nde, ülkesinin "sıfır Kovid" politikası sebebiyle ortalarda görünmeyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ateş püskürdü. "Bulmuşlar milyonları zapturapt altına almanın, gir deyince eve sokmanın, çık deyince uygun adım yürütmenin yolunu, bırakırlar mı?" diye soran Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Şanghay Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortalarda görünmemesi dikkat çekiciydi.

Sadece Erdoğan ve Putin gibi liderlerle bire bir görüşen Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın liderlere bizzat mihmandarlık ettiği şehir gezisine katılmamış. Geleneksel akşam yemeğine de inmemiş, odasında yemiş. Hatta toplu fotoğraf çekiminde kareye bile girmemiş.

Sebebi ise Çin'in sıfır Kovid politikasıymış. Çin devleti adeta "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" diyor... DSÖ bile "Gribe çevirdi, pandemi bitti" falan diyerek kıvırırken, pandeminin olağanüstü halinin konforunu terk etmek istemiyor.

Bulmuşlar milyonları zapturapt altına almanın, gir deyince eve sokmanın, çık deyince uygun adım yürütmenin yolunu, bırakırlar mı?

Trump "Çin virüsü" derken de ironi yapmıyormuş değil mi? Bu arada Cinping'in kafasını birkaç ay önce muhtemelen siz de yaşıyordunuz, şimdi ne hissediyorsunuz?

Özlemiyorsunuzdur umarım."