  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor, asla yenmiyor ama 7 ülke havada kapıyor! Satın almak için kapımızda yatıyorlar

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

Genel Başkanlığını garantiye almak için bol keseden koltuk dağıttı! O milletvekiline yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı teklif etti.

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! Temel Kotil 'Allah korusun' diyerek kamuoyuna açıkladı

Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Millet aç aç! Fiyatı 93 bin TL olan telefonu satın almak için geceden kuyruğa girdiler

ASELSAN METE'yi yaptı! Yunanistan işte şimdi yandı

Arabası olanlar dikkat: Son gün 30 Kasım

Yazar eski eşini öldürdü! Konakta sır cinayet

AK Parti’ye kalleş saldırı
Ekonomi Çin devinden Türkiye kararı! Bu sabah itibariyle başladı
Ekonomi

Çin devinden Türkiye kararı! Bu sabah itibariyle başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 17:22:00 -
Çin devinden Türkiye kararı! Bu sabah itibariyle başladı

Çinli China Eastern Havayolları bundan sonra haftada üç kez İstanbul'a uçuş yapacak.

İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95nci havayolu Çin’li Eastern oldu.

Bu sabah Şangay'dan İstanbul'a ilk uçak geldi

Çin’in başkenti Şangay’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus 330-200 tipi uçakla 199 yolcu saat 08.10 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı A11 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı havacılık geliştirme müdürü Gökhan Dölek, China Eastern Havayolu Genel müdürü Lu Jun ve yetkililer katıldı.

Haftada 3 kez uçacak

Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arası karşılık hafta 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A330 tipi uçaklarla yapılacak. China Eastern Havayolları, önümüzdeki dönemde sefer sayısını arttırmayı da hedefliyor.

Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor, asla yenmiyor ama 7 ülke havada kapıyor! Satın almak için kapımızda yatıyorlar
Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor, asla yenmiyor ama 7 ülke havada kapıyor! Satın almak için kapımızda yatıyorlar

Ekonomi

Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor, asla yenmiyor ama 7 ülke havada kapıyor! Satın almak için kapımızda yatıyorlar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi
Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi

Gündem

Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi

Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!

Ekonomi

Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!

Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı
Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı

Ekonomi

Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23