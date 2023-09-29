Çin devinden Türkiye kararı! Bu sabah itibariyle başladı
Çinli China Eastern Havayolları bundan sonra haftada üç kez İstanbul'a uçuş yapacak.
İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95nci havayolu Çin’li Eastern oldu.
Bu sabah Şangay'dan İstanbul'a ilk uçak geldi
Çin’in başkenti Şangay’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus 330-200 tipi uçakla 199 yolcu saat 08.10 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı A11 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı havacılık geliştirme müdürü Gökhan Dölek, China Eastern Havayolu Genel müdürü Lu Jun ve yetkililer katıldı.
Haftada 3 kez uçacak
Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arası karşılık hafta 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A330 tipi uçaklarla yapılacak. China Eastern Havayolları, önümüzdeki dönemde sefer sayısını arttırmayı da hedefliyor.
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