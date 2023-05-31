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Dünya Çin devi dünyaca ünlü Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisinde İnovasyon Merkezi oldu! Rakiplere sinyal gönderildi
Dünya

Çin devi dünyaca ünlü Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisinde İnovasyon Merkezi oldu! Rakiplere sinyal gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 22:32:00 - 2023-05-31 22:39:38
Çin devi dünyaca ünlü Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisinde İnovasyon Merkezi oldu! Rakiplere sinyal gönderildi

Çin' den peş peşe yatırıma dair müjdeler gelirken önemli bir gelişme yaşandı. Çin, Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisinde İnovasyon Merkezi Haline Geldi. Çin bu adımla teknoloji piyasasında meydan okuyor...

Çin, Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisinde İnovasyon Merkezi Haline Geldi

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nda açıklanan bir rapora göre Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde büyük bir inovasyon merkezi ve hedef pazar haline geldi. Rapor; görüntüleme, mikroelektronik, yapay zeka ve nörobilim gibi alanlardaki gelişmelerin, beynin işleyişi ve etkileşiminin anlaşılmasında kayda değer ilerleme sağlamanın yanı sıra yeni iş fırsatlarının doğmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Çin'in başkenti Beijing'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Zhongguancun Forumu'nda açıklanan bir rapora göre Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde büyük bir inovasyon merkezi ve hedef pazar haline geldi.

Rapor; görüntüleme, mikroelektronik, yapay zeka ve nörobilim gibi alanlardaki gelişmelerin, beynin işleyişi ve etkileşiminin anlaşılmasında kayda değer ilerleme sağlamanın yanı sıra yeni iş fırsatlarının doğmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden kıdemli mühendis Zhang Qian, biyotıp, malzeme bilimi, elektronik ve benzeri disiplinlerin, implante edilebilir elektrot üretimi için iyi bir zemin oluşturduğunu ve implante edilebilir sinir mikroelektrotunda yinelemeli inovasyon aşamasına gelindiğini söyledi.
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Rapora göre, implante edilmeyen tespit ve algılama teknolojisine yönelik küresel patent başvurularının yüzde 35'i Çin'e aitken, Kanonik Huffman Benzeri Kodlamaya yönelik patent başvuruları ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan geldi.

 

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