Çin Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, genç yetenekler arıyor

Yeni Akit Ankara

CNSA, Anhui eyaleti ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortak olarak kurulan laboratuvar, Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de yerleşik olup çalışmaya bu yılın haziran ayında başladı. Esas olarak 2023 mezunları arasından seçilerek işe alınan adaylar programlama, otomasyon, hava aracı ve yapay zeka alanında 36 işyerinde istihdam edilecek. Genç yetenekler buralarda uzay bilimi, uzay aracı bilim ve teknolojisi, hava araç tasarımı, programlama, yapay zeka ve otomasyon gibi alanlarda yetiştirilecek.

Oluşturulduğundan bu yana laboratuvar, Ay ve Mars’ın keşfi de dahil olmak üzere, derin uzay araştırmalarına ilişkin belli başlı ulusal projelere odaklı bilim ve teknoloji araştırmaları yürüttü.