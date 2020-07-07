Çin Denizi’nde ortalığın karışmasına ramak kaldı! Çin askerleri ile göz göze geldiler

ABD'li Tuğamiral James Kirk, tartışmalı Çin Denizi’nde tatbikat yaptıklarını ve bu esnada Çin’e ait savaş gemilerinin görüş mesafesinde bulunduğunu belirtti.

ABD Donanması’na ait USS Nimitz uçak gemisinin Komutanı Tuğamiral James Kirk, donanmaya ait diğer uçak gemisi USS Ronald Reagan ile tartışmalı Çin Denizi’nde tatbikat yaptıklarını ve bu esnada Çin’e ait savaş gemilerinin görüş mesafesinde bulunduğunu belirtti.

Reuters’a göre Tuğamiral James Kirk, “Bizi gördüler, biz de onları gördük” diye konuştu.

Çin’e ait savaş gemileriyle olan temas esnasında herhangi bir gerginlik olmadığını belirten Tuğamiral Kirk, “Her zaman aramızda profesyonel ve güvenli bir iletişim olmasını bekliyoruz” dedi.

USS Nimitz ve USS Ronald Reagan uçak gemileri, ABD’nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'dan bu yana bölgede tatbikat yapıyor.

ABD Donanması, güç gösterisi yapmak amacıyla uçak gemilerini daha önce de bölgeye gönderdi ancak bu yılki tatbikat ABD’nin Çin’i yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını ele alma biçimi nedeniyle eleştirdiği bir döneme denk geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin güç gösterisi yapmak amacıyla uçak gemilerini Güney Çin Denizi’ne kasıtlı olarak gönderdiğini öne sürerek, ABD’yi bölgedeki ülkelerin arasını açmaya çalışmakla suçladı.

Çin, yılda 3 trilyon dolarlık ticaret akışının olduğu, doğal kaynak açısından zengin Güney Çin Denizi’nin yüzde 90’ında, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da Güney Çin Denizi’nin bazı bölümlerinde egemenlik iddia ediyor.