Çin çalışmalara başladı! Dünyanın en hızlı treni geliyor

Ulaşım ve enerji konusunda sınırları zorlayan Çin, deneysel ultra hızlı tren projesinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. China Aerospace Science and Industry Corporation Limited ve Shanxi tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil ultra yüksek hızlı (UHS) maglev ulaşım sisteminde deneme testleri tamamlandığı bildirildi. Çin’in yeni maglev treni, mevcuttaki en hızlı trene göre en az 2 kat daha yüksek hız vadediyor.

Testler başarılı oldu

Çin’de geliştirilen UHS düşük vakumlu tüp manyetik levitasyon ulaşım sisteminde tam boyutlu deneme projesi öncesi deneme testleri tamamlandı. Test, düşük vakumlu bir ortamda 2 km uzunluğunda bir boru hattında süper iletken bir maglev aracı ile gerçekleştirildi. Rapora göre tren, önceden belirlenen eğriye uygun olarak kontrollü seyir, dengeli süspansiyon ve güvenli durma konusunda başarılı oldu.

Gerçekleştirilen test, aracın maksimum hızının ve süspansiyon yüksekliğinin önceden belirlenmiş değerlerle tutarlı olduğunu gösterirken tüm sistemlerin normal çalıştığı ve aracın hareket izinin teorik yörüngeyle yakından eşleştiği belirtildi. Test ayrıca uzun mesafeli, büyük ölçekli vakum ortamının, süper iletken navigasyon kontrolünün ve diğer kilit teknolojilerin kurulması ve sürdürülmesinin yanı sıra düşük vakumlu bir ortamda çeşitli sistemler arasındaki koordinasyonu ve tüm sistemin performansını da doğruladı.

Saatte 1000 km hız

Çin, UHS maglev ulaşım sisteminin inşasına 2022 yılında başlamıştı. Havacılık ve uzay teknolojisini kara demiryolu taşımacılığı teknolojisiyle bütünleştiren sistem, saatte 1.000 km hıza ulaşmayı amaçlıyor. Sistemin gelecekte Çin'in megakent kümeleri arasında ulaşım için kullanılması planlanıyor. Sistemde başarıya ulaşıldığında Pekin ile Şanghay arası yolculuk (yaklaşık 1.200 km) sadece bir buçuk saate düşürülebilir.

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