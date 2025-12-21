Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Çin'de pop müzik konserinde bir grup insansı robotun sergilediği senkronize dans figürleri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sosyal medyada robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlara konu oldu.

Çin asıllı ABD'li pop şarkıcısı Wang Leehom'u Çin'in Sıçuan eyaletinin idari merkezi Çıngdu şehrinde verdiği konserde 6 insansı robot dansçı olarak ona eşlik etti.

Gümüş rengi pullu payetli ceketler giyen insansı robotların, senkronize dans figürlerini gerçek dansçıları aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri izleyicilerden büyük beğeni gördü.

İnsansı robotların konserdeki danslarını gösteren videolar Çin'de ve dünya genelinde sosyal medya platformlarında yayılırken, sosyal medyada robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar yapıldı.

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

İnsansı robotlar da geliştiren otomotiv şirketi Tesla'nın patronu, ABD'li teknoloji girişimcisi Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki hesabında konser görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin'de robotlar artık her şeyi yapıyor, hatta sahnede profesyoneller gibi dans ediyor. Etkileyici." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, dansçı robotların Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen "G1" model robotlar olduğu bildirildi.

Çin sosyal medyasında da ülkede insansı robot teknolojisinde kaydedilen ilerlemeye işaret eden yorumlar yapıldı. Konseri canlı izleyen bir kişi, sosyal paylaşım sitesi Weibio'da yaptığı paylaşımda, "Canlı performans olağanüstüydü, dans edenlerin robot olduğunu başta anlayamadım." diye yazdı.

Bir başka Weibo kullanıcısı, "Bu yılın başında insansı robotlar televizyonda halk danslarında mendil sallıyorlardı, ne ara havada takla atar hale geldiler, şaşırtıcı doğrusu." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN, KRİTİK TEKNOLOJİ OLARAK GÖRÜYOR

Çin, insansı robotları, yapay zekâ ile birlikte geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Bu yıl mayıs ayında başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları ağustosta başkent Pekin'de yapılmıştı.