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Dünya Çin bu projeyle çağ atladı! 5 GW'lik santral faaliyete geçti
Dünya

Çin bu projeyle çağ atladı! 5 GW'lik santral faaliyete geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:49:40 - 2024-06-05 16:49:40
Çin bu projeyle çağ atladı! 5 GW'lik santral faaliyete geçti

Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. 200.000 dönüm alan üzerine kurulu tesis, 5 GW büyüklüğüyle yılda 6,09 milyar kWh elektrik üretecek.

Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. Kuzeybatı Sincan'da 200.000 dönüm arazi üzerine inşa edilen santral, yılda 6,09 milyar kWh (6,09 TWh) elektrik üretecek. Bu miktarın, Papau Yeni Gine'nin yıllık elektrik enerjisini karşılamaya yeteceği bildiriliyor.

5 gigawatt kapasiteye sahip

5 GW büyüklüğündeki devasa tesis, Sincan eyaletinin başkenti Urumçi yakınlarındaki çölde yer alıyor. Bölge seyrek nüfusuna karşılık rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olması sebebiyle seçildi. Burada üretilen elektrik, bölgenin ihtiyacının yanı sıra yoğun nüfusa sahip ülkenin doğusuna devasa enerji nakil hatlarıyla iletilecek.

Sincan bölgesi, bölgede yaşayan Uygurlara Çin tarafından uygulanan kötü muamele ile tanınıyor. Bölge, büyük güneş enerjisi santrallerinin dışında, güneş panellerinin üretiminde kullanılan kritik bir hammadde olan polisilikon üretimi için de önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Çin şu anda kapasite bakımından dünyanın en büyük üç güneş enerjisi santraline sahip. Ülkenin batısında yer alan ve her biri 3 GW kapasiteli Ningxia Tenggeli ve Golmud Wutumeiren güneş enerjisi santralleri hizmete alınmış durumda. Kıyaslama açısından ülkemizdeki en büyük güneş enerjisi santralinin, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan ve 1.35 GW büyüklüğündeki Kalyon Karapınar GES olduğunu belirtelim.

Güneş enerjisine büyük yatırım yapan Çin, geçtiğimiz sene 216 GW yeni kapasite ekleyerek güneşten elektrik üretimini %55 oranında arttırdı. Ülke, rüzgar enerjisi kapasitesini ise %20 oranında arttırdı. Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında zirveye çıktıktan sonra 2060 yılına kadar karbon nötre ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hükümet, 2030 yılına kadar 1.200 GW yenilenebilir enerji kapasitesi inşa etme taahhüdünde bulundu.
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