Çin, bir günde altı uyduyu uzaya gönderdi!
Çin’in, Beijing saatiyle bugün 07:39’da Jiuqian Uydu Fırlatma Merkezi’nden Ceres-1 ticari taşıyıcı roketiyle 5 uyduyu başarıyla fırlattığı bildirildi. Uydular, öngörülen yörüngelerine sorunsuz bir şekilde yerleştirildi. Bu fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 13. uçuşu olarak kayıtlara geçti.
Bugün uzaya gönderilen bir diğer uydu ise Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı. Pakistan için uzaya gönderilen telekomünikasyon uydusu, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yerel saatle 20.12’de Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi. Bu fırlatmayla Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 524. uçuş görevi başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. (CGTN TÜRK)