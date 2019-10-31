Çin basınından eleştiri okları! Taraftarlar Talisca için kenetlendi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek ve takımın taraftarlarla arasında güçlü sinerji oluşturabilecek bir oyuncuyu transfer etmek isteyen Çebi, Anderson Talisca için düğmeye bastı.

Talisca için harekete geçildi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ta üst üste iki sezon kiralık oynadıktan sonra 21 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılamadığı için Çin'in yolunu tutan Brezilyalı futbolcu anlaşma sağlanması halinde 1,5 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede Talisca'nın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.

Dönmeye sıcak bakıyor

Bu gelişme üzerine futbol hayatını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile temas kuruldu. Yapılan görüşmede Talisca'nın da yeniden Beşiktaş'a dönmeyi arzuladığını duyan siyah-beyazlı yöneticiler oldukça sevindi.

2 milyon Euro

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilmesi için Çin kulübü Evergrande'yi ikna etmesi gerekiyor. Talisca'nın son maçlardaki düşük performansından dolayı Çin ekibinin bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp kiralama bedeli olarak iki milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.

Öte yandan yönetimin transfer için bir başka alternatif yolu ise Ljajic'in satışı. Sezon öncesi eski yönetimin 6,5 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Boşnak asıllı futbolcunun transferinden yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, böylelikle Talisca için de kaynak bulmuş olacak.

Çin basınından eleştiri

Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." sözleri kullanıldı.

Guanzghou Evergrande, Çin Ligi'nde 27 maç sonunda 20 galibiyet alırken liderlik koltuğunda oturuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.