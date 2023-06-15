Çin, aynı anda 41 uyduyu uzaya fırlattı

Çin bugün Beijing saatiyle 13.30’da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nde Uzun-Yürüyüşü 2D taşıyıcı roketini kullanarak 41 adet Jilin-1 Gaofen 06A uydusunu başarıyla fırlattı. Uydular planlanan yörüngelerine girdi. Uydular esas olarak ticari uzaktan algılama hizmetleri sunacak ve ilgili teknolojinin doğrulanmasını sağlayacak. Son fırlatma görevi, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 476’ncı misyonu oldu.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu 8. Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen roket, yaklaşık 700 kilometre yükseklikte güneşle senkronize yörüngeye 1,3 tonluk bir yük taşıyabiliyor. Taşıyıcısı roketin bir diğer özelliği de aynı anda çok sayıda roketi farklı yörüngelere gönderebilmesi.