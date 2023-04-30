Çin, Ay'da binalar inşa edecek! Şaşıracaksınız: Üstelik 3D baskı teknik ile devrim, tam bir çıkış yapmak istiyor!

Çin, Ay'da inşa edeceği binalar için özel 3D yazıcılar geliştirmek istiyor

Çin "Ay'da uzay üssü" planını açıklamıştı!

Çin, Ay'da uluslararası araştırma istasyonu kurmak için 3 aşamalı plan açıkladı. Araştırma istasyonunun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatış yapılacak. Ay'da uluslararası uzay istasyonu kurulması için 2030-2040 yıllarında 5 ayrı görevin yürütülmesi, 2040-2050 yıllarında ise istasyonun uygulama odaklı bir üsse dönüştürülmesi için daha ileri altyapının kurulması hedefleniyor.

Çin, uydumuz Ay'da 3D baskı ile, insansız bir şekilde üs inşa etmek istiyor. Ay'da inşa edilecek pek çok şey, özel geliştirilmiş 3D yazıcıların yardımıyla gerçeğe dönüşecek.

Çin’in, geniş bir Ay yerleşimini gerçeğe dönüştürmek için, Ay’daki mevcut malzemeleri kullanacak 3D yazıcı planları üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, küresel salgının ilk yılındaki Chang'e 5 görevinin bir parçası olarak ilk Ay toprağı örneğini aldı ve bilim insanları ve astronomlar Ay kolonizasyonu potansiyelini incelemeye başladı. Ülke, bu on yılın sonunda, sırasıyla ikinci bir örnek toplayarak, Ay’ın güney kutbuna iniş yaparak ve yeniden kullanılabilir kaynaklar arayarak Chang'e 6, 7 ve 8 görevlerini tamamlamayı hedefliyor. Chang'e 8 görevi, seçilen 3D baskı yöntemiyle ülkenin Ay’daki yerleşim amaçları için kullanabileceği kaynakları keşfetmek için özel olarak tasarlandı.

Mineral bileşimini ve diğer kaynakların varlıklarını incelemek, bilim insanlarına Dünya’nın dışında nasıl üretimlerin yapılmasının mümkün olabileceğine dair bir ipuçları verecek ve ülkeye daha geniş Ay yolculuğu öncesinde planlar yapmasını sağlayacak.

Ayrıca Çin, insanların gelişinden önce yaşanabilir yapıların oluşturulmasını sağlayacak, 3D baskı gibi insanlara ihtiyaç duyulmayan teknolojiler üzerine odaklanıyor gibi görünüyor. Reuters aracılığıyla bildirilen haber, Çin Ulusal Uzay İdaresi bilim insanı Wu Weiren'den alıntı yapan Komünist Partiye ait China Daily’den geliyor: “Ay'da uzun süre kalmak istiyorsak, Ay’da bulunan malzemeleri kullanarak istasyonlar kurmamız gerekiyor.”

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chip'e göre: Çin’in uzay programı yoğunlaşmaya devam ederken, Chang'e 8 görevi ile beraber “Ay toprağı tuğlaları” inşa edebilecek bir robotu fırlatmaya hazırlandığı da bildiriliyor.

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