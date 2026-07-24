Otomobil devlerinden hiç hesapta olmayan sürpriz karar: Ortak oldular

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan ortak girişim, Avrupa pazarı için Ford ve Geely markalı çoklu enerji teknolojilerine sahip binek araçların üretimini üstlenecek. İşbirliğiyle üretimde ölçek yaratılması, fabrika kapasitesinin daha etkin kullanılması ve Avrupa pazarına daha fazla ürün seçeneğiyle daha güçlü bir değer önerisi sunulması hedefleniyor.