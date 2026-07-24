Otomobil devlerinden hiç hesapta olmayan sürpriz karar: Ortak oldular
ABD'li Ford ve Çinli Geely'den İspanya'da ortak üretim için işbirliği adımı geldi. Ford, yeni kuruluşun yüzde 66'sına, Geely Auto ise yüzde 34'üne sahip olacak.
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ABD'li Ford ve Çinli Geely'den İspanya'da ortak üretim için işbirliği adımı geldi. Ford, yeni kuruluşun yüzde 66'sına, Geely Auto ise yüzde 34'üne sahip olacak.
ABD'li Ford Motor Company ve Geely Automobile Holdings, Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki üretim merkezinde Avrupa odaklı iş ortaklığı kurmak üzere anlaştıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan ortak girişim, Avrupa pazarı için Ford ve Geely markalı çoklu enerji teknolojilerine sahip binek araçların üretimini üstlenecek. İşbirliğiyle üretimde ölçek yaratılması, fabrika kapasitesinin daha etkin kullanılması ve Avrupa pazarına daha fazla ürün seçeneğiyle daha güçlü bir değer önerisi sunulması hedefleniyor.
Önerilen ortaklık yapısına göre Ford, yeni kuruluşun yüzde 66'sına, Geely Auto ise yüzde 34'üne sahip olacak. Gerekli resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ortaklığın 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi, ilk yeni araçların ise 2028'de üretim hattından çıkması planlanıyor. Bu süreçte Ford Valencia fabrikasında Ford Kuga üretimi kesintisiz devam edecek.
Güvene ve ortak iş yapma ilkelerine dayandığı belirtilen işbirliğiyle, Valencia fabrikasının geleceğinin güvence altına alınması, uzun vadeli istikrar sağlanması ve ilerleyen dönemde yüksek teknolojili üretim odaklı yeni istihdam fırsatlarının önünün açılması amaçlanıyor.
Ford ve Geely'nin üretim hacimlerini bir araya getirerek Valencia fabrikasının kapasitesini en verimli şekilde kullanmayı, burada üretilecek araçların maliyetlerini rekabetçi seviyelere taşımayı ve sektörün yeni maliyet standardında rekabet etmeyi hedeflediği belirtilirken, bu süreçte dünya standartlarında çoklu enerji teknolojilerine sahip araçlar sunulurken, Valencia ekonomisinin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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